Сергій Шкарлет дав доручення врахувати пропозиції учасників єдиного фахового вступного випробування

До Міністерства освіти і науки України надійшло понад 150 звернень учасників єдиного фахового вступного випробування 2020 року, в яких наводилися пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення та оформлення тестових завдань.

Т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет провів робочу зустріч із представниками ініціативної групи учасників єдиного фахового вступного випробування 2020 року, в якій також взяли участь представники Міністерства, Українського центру оцінювання якості освіти, інститутів громадянського суспільства та вчені-правознавці.

Під час робочої зустрічі представники ініціативної групи просили розглянути письмові звернення та додатково заявили про незадовільне облаштування аудиторій закладів освіти, в яких проводилося вказане випробування. Т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет заявив, що діяльність Міністерства освіти і науки України є відкритою та прозорою, усі письмові звернення будуть ретельно опрацьовані, на кожне звернення буде надана своєчасна та обґрунтована письмова відповідь. Окрім того, Сергій Шкарлет дав доручення Українському центру оцінювання якості освіти опрацювати питання щодо встановлення вимог до аудиторій закладів освіти, в яких проводяться загальнонаціональні тестування.

Тестові завдання блоку Право ЄФВВ розроблялись відповідно до програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2020 року № 152. Із цією програмою вступники завчасно могли ознайомитись на офіційних вебсайтах Міністерства та Українського центру оцінювання якості освіти.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу IV Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі – Порядок), фахова комісія з питань оцінювання виконання завдань з блоку Право ЄФВВ ухвалює в день його проведення правильні відповіді до тестових завдань.

До складу фахової комісії з питань оцінювання виконання завдань з блоку Право увійшли науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, практикуючі юристи, професійні правники. Склад фахових комісій в 2020 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 887.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ та пункту 4 розділу IV Порядку Міністерство та фахова комісія з питань оцінювання виконання завдань з блоків ЄФВВ має вичерпний перелік повноважень у процесі проведення ЄФВВ.

На своєму першому засіданні 03 липня 2020 року, в день проведення ЄФВВ, фахова комісія з питань оцінювання виконання завдань з блоку Право ЄФВВ ухвалила правильні відповіді до завдань з блоку Право, дискваліфікувавши два тестових завдання. На другому засіданні 13 липня 2020 року фахова комісія з питань оцінювання виконання завдань з блоку Право з урахуванням складності тестових завдань встановила мінімальну кількість тестових балів, які за виконання завдань тесту з восьми базових правничих дисциплін може отримати вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності (поріг «склав/не склав»).

Крім того, за результатами опрацювання звернень учасників тестування з блоку Право ЄФВВ додатково було дискваліфіковано ще два тестові завдання. Таким чином, з блоку Право всього було дискваліфіковано чотири тестових завдання (№№ 31, 36, 67, 75) тестового зошита з блоку Право (основна сесія). Дискваліфіковані завдання зараховувались всім учасникам тестування як правильні.

Також учасники єдиного фахового вступного випробування 2020 року зазначили, що тестовий зошит з блоку Право (основна сесія) містив технічні описки в окремих тестових завданнях. Однак вказані описки не вплинули на зміст завдань та їхнє розуміння учасниками тестування. Такі технічні огріхи були допущені при макетуванні тестового зошита.

За результатами опрацювання письмових та усних звернень, що надійшли до Міністерства, т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет дав доручення врахувати пропозиції учасників єдиного фахового вступного випробування, зокрема вжити вичерпних заходів для унеможливлення у майбутньому випадків технічних описок під час формування та макетування тестових завдань.

Виконання цих доручень знаходиться на контролі керівництва Міністерства.

Т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет заявив, що протягом останнього місяця провів 4 робочі зустрічі із студентами та представниками різних студентських організацій. За результатами цих зустрічей ухвалено відповідні управлінські рішення або видані доручення. «Керівництво Міністерства освіти і науки України, у тому числі і я особисто, є відкритим до спілкування з громадськістю, студентами, представниками студентських організацій. Мені дуже приємно, що студенти займають активну громадянську позицію та не байдужі до питань формування та реалізації державної освітньої політики», – зазначив Сергій Шкарлет.

Источник: mon.gov.ua

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