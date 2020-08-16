Сергій Шкарлет: залишки освітньої субвенції у разі потреби можуть бути використані на організацію дистанційного навчання

Станом на 01 січня 2020 р. залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів склали 5 257 097,7 тис гривень.

Із зазначеної суми 1 901 231,4 тис грн мають цільове призначення відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1106-р та № 1109-р.

Решту коштів у сумі 3 355 866,3 тис грн місцеві органи влади мають використовувати відповідно до частини четвертої статті 1032 Бюджетного кодексу України та пункту 3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6.

Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів, зазначених у частині першій статті 1032 Бюджетного кодексу України.

Порядком та умовами надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначений перелік напрямів, на які насамперед необхідно спрямовувати залишки освітньої субвенції, однак він не є вичерпним.

Таким чином, залишки коштів за освітньою субвенцією, що склалися на початок року, можуть бути спрямовані на будь-які напрями, що стосуються оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Крім того, інформуємо, що за І півріччя 2020 року обсяг освітньої субвенції, який був перерахований Державною казначейською службою до місцевих бюджетів, склав 46 729 003,0 тис гривень.

Станом на 01 липня 2020 р. залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів становили 7 776 214,2 тис гривень.

«Кошти освітньої субвенції розподіляються та направляються у регіони згідно з вимогами чинного бюджетного законодавства. Ця робота проводиться під наглядом органів Державної казначейської служби. Впливу людського чинника немає. Залишки коштів можуть бути, це звичайна практика і причини можуть бути різними. Ми постійно здійснюємо моніторинг та аналіз ситуації. Дистанційне навчання ми розглядаємо як додаткову можливість здобуття знань, а тому залишки коштів освітньої субвенції у разі потреби можуть бути використані на організацію цього процесу», – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

З огляду на те, що протягом 2020/2021 навчального року в Україні будуть так звані «червоні зони» епідемічної небезпеки поширення COVID-19, в яких навчання буде переводитись у дистанційній формі, Міністерство освіти і науки рекомендує місцевим органам виконавчої влади використовувати зекономлені кошти насамперед на забезпечення проведення дистанційного навчання, зокрема на заохочення вчителів, оновлення матеріально-технічної бази та навчального обладнання закладів освіти.

Також звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 8 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам місцеві органи виконавчої влади мають право передавати кошти субвенції та залишки субвенції минулих років у вигляді міжбюджетного трансферту іншим місцевим бюджетам.

Источник: mon.gov.ua

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