Сергій Верланов: Ми маємо відійти від сприйняття податкової служби як карального органу

Новостворена Державна податкова служба України у своїй роботі має позбутися іміджу «карального органу» та керуватися двома основними принципами – рівності платників податків та сервісності. Про це заявив Голова ДПС Сергій Верланов сьогодні, 1 серпня, під час прес-брифінгу.

«Бути почутим, зрозумілим та захищеним – такими є очікування бізнесу на сьогоднішній день. Моя основна задача – змінити ставлення податкової системи до підприємців. Податкова має бути відкритою, повинна розуміти потреби підприємств і вирішувати проблеми бізнесу в рамках своїх повноважень, а також стати місцем, де надаються сервіси, де спонукають людей займатися власним бізнесом та роблять цей процес легким», – наголосив Сергій Верланов.

Як відзначив Голова ДПС, сьогодні все більше молоді обирають кар’єру підприємців і завдання податкової – зробити так, щоб Україна була країною успішних та заможних підприємців, які, підкоривши власні ринки, йдуть на підкорення іноземних.

Повноцінний запуск роботи Служби очікується незабаром. У центральному апараті затверджено структуру, визначено граничну чисельність працівників (1 618 осіб), затверджено штатний розпис та кошторис, розпочато процес переведення працівників – у ДПС вже працює понад 400 осіб.

Щодо територіальних органів, то на сьогодні зареєстровано всі юридичні особи, а це – 25 Головних управлінь в областях. Тимчасово їх очолили колишні заступники керівників територіальних органів ДФС. Незабаром на ці посади розпочнуться відкриті конкурси.

Після переведення 30% штатної чисельності працівників територіальних органів ДПС, яка складає 28 252 особи, для повноцінного запуску роботи Служби залишиться зробити фінальний крок – прийняття Урядом розпорядження про покладання функції адміністрування податків з ДФС на ДПС.

Сергій Верланов наголосив, що всі посадовці керівної ланки як центрального апарату ДПС, так і територіальних органів пройдуть перевірку для того, щоб не допустити до роботи в Службі людей, які мають сумнівну репутацію та яким не притаманна доброчесність та професіоналізм.

«До правоохоронних органів вже подано відповідні запити стосовно наявності розслідування або будь-якого кримінального провадження відносно таких кандидатур. Основною новацією також є те, що всі призначення ДПС буде погоджувати з Міністерством фінансів України», – акцентував очільник ДПС.

Структура центрального апарату податкової служби розроблена відповідно до рекомендацій міжнародних партнерів. Вона побудована за функціонально-орієнтованим підходом, що дозволить посилити аналітичну складову служби, поліпшити сервіс для платників податків, забезпечить модернізацією ІТ-сервісів та платформ, а також відповідатиме найкращим міжнародним практикам, адже в основу покладений тип виконуваної податковим органом функції, а не вид податку чи категорія платника податків.

Центральний апарат складається з 19 функціональних структурних підрозділів. Для оптимізації роботи в Службі зроблено кілька структурних змін. Так, ліквідовано Головне управління внутрішньої безпеки з переданням його функцій до інших департаментів, а також об’єднано деякі департаменти за принципом виконуваних функцій.

За словами Голови ДПС, у службі впроваджуватиметься гнучке планування показників надходжень до бюджету, тобто здійснюватиметься оцінка реалістичних планів з урахуванням макроекономічних показників. Продовжиться робота над розвитком сервісних функцій, модернізацією ІТ-сервісів та платформ.

При переведенні працівників до податкової служби акцент буде зроблено на збереженні працівників, які мають бездоганну репутацію, компетентність та професіоналізм, непричетність до корупції. При цьому до роботи в службі залучатиметься молодь.

Водночас, за його словами, одним із факторів побудови нових відкритих відносин з платниками податків є демілітаризація служби, тобто виключення правоохоронної функції. Саме це, впевнений керівник ДПС, дозволить сформувати інший рівень відносин з платниками податків, який базуватиметься на партнерстві без примусу.

Источник: sfs.gov.ua

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