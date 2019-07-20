«Сержанти та старшини вже стали кістяком сучасної української армії», — генерал-майор Геннадій Долгашов

Військовий коледж сержантського складу Національної академії Сухопутних Військ імені гетьмана Петра Сагайдачного влітку 2019 року проводить черговий щорічний набір абітурієнтів — як з числа військовослужбовців рядового та сержантського складу, так і з числа цивільної молоді. Саме це спонукало нас зустрітися з начальником Управління персоналу — заступником начальника штабу Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-майором Геннадієм Долгашовим та поставити йому кілька запитань.

— Пане генерал, для чого потрібен навчальний заклад, який готує сержантів, коли у Збройних Силах є центри підготовки сержантського складу?

— У 2016 році в Генштабі було прийнято відповідне рішення, а сьогодні стало чітко зрозуміло, що з 2020 року в Збройних Силах України з’явиться професійний сержантський корпус — як це запроваджено у всіх арміях НАТО. Для цього й були створені центри підготовки сержантського складу, курси лідерства для сержантів і навчання для інструкторів. Але все перераховане стосується тільки діючих військовослужбовців...

— Тобто цивільна молода людина тепер також може вступити до спеціалізованого навчального закладу і вивчитися на сержанта, а не лише на лейтенанта, як це було раніше?

— Саме так! А заразом цей молодий хлопець чи дівчина отримають вищу освіту та кваліфікацію молодшого спеціаліста. Така система освіти розширює для молоді можливості знайти своє місце у житті й прислужитись Батьківщині.

— Але чому саме зараз військове керівництво держави спрямувало свою увагу на сержантів? Адже сержанти були в українській армії й раніше... Чому тепер від них вимагають проходити багаторівневі курси, займаються розробленням програм для їх перепідготовки, впроваджувати які запрошують іноземних сержантів-інструкторів з Канади і США, Великої Британії та Швеції, Данії й Польщі?

— Очевидно, що ставлення до сержантів і старшин змінила війна, яку Росія розв’язала проти України на Донбасі. У перші роки вони не тільки добре показали себе у боях, але у багатьох випадках брали на себе командування взводами і ротами — з чим успішно справлялися протягом усього необхідного часу. Тому до 2016-17 років сержанти та старшини вже стали кістяком сучасної української армії, і потреба реформувати Збройні Сили за стандартами армій НАТО лише прискорила створення сержантського корпусу як окремої інституції.

— Як ці стандарти щодо сержантів відрізняються від того, що було в Збройних Силах України?

— В арміях НАТО сержанти — це не просто «кращі фахівці» чи «найстаранніші військовослужбовці» з числа солдат, як це раніше було у нас. Сержанти у військових механізмах цивілізованих країн — це окремий набір деталей, який виконує спеціалізовану роботу, якщо можна застосувати подібну аналогію. В армії США, наприклад, саме сержант командує підрозділом, стежить за дисципліною і навчає солдат. Офіцер не відволікається на це і займається плануванням та організацією бойових дій. Саме сержант, як ніхто інший, знає особовий склад підрозділу та можливості й потреби кожного окремого військовослужбовця. Адже він разом з ними живе: проводить навчання і підготовку, разом з ними спить та їсть, ходить в лазню і медпункт тощо. Він же виступає комунікатором між солдатами і офіцером.

— Що Ви можете розказати про освіту, яку отримують курсанти Військового коледжу сержантського складу?

— Навчальний процес проводиться тут на основі концепції ступеневої освіти, яка передбачає можливість продовження навчання випускників коледжу за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». Після закінчення коледжу його випускники призначаються на посади сержантського (старшинського складу) відповідно до здобутої спеціальності.

— Пане генерал, хто може подати документи на вступ до коледжу?

— Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» приймаються на перший курс на денну форму навчання відповідно до державного замовлення особи, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають вимогам Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

— Учні коледжу стають військовими уже після закінчення і присвоєння сержантського звання?

— Ні, навчання курсантів у коледжі здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання, який потім зараховується їм до військового стажу.

— Скільки часу потрібно вчитися?

— Сьогодні Військовий коледж сержантського складу Національної академії Сухопутних Військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здійснює підготовку військовослужбовців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з терміном навчання 2,5 роки. Але крім цього він проводить курси підвищення кваліфікації сержантського складу середнього та вищого рівнів з терміном навчання 6 та 3 місяці.

— Які військові професії отримують випускники?

— У Військовому коледжі на базі повної загальної середньої освіти здійснюється підготовка військових фахівців за такими спеціальностями:

музичне мистецтво;

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем;

організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;

адміністрування у військових підрозділах (рота, батальйон);

організація зберігання озброєння, військової техніки та майна;

експлуатація озброєння і техніки інженерних військ;

радіаційний та хімічний контроль;

організація та техніка протипожежного захисту.

— Пане генерал, чи хочете щось додати на завершення розмови?

— Хочу наголосити, що у Військовому коледжі сержантського складу майбутні фахівці не лише вчаться військової справи, але й отримують знання, уміння, навички, які забезпечують їх культурний та духовний розвиток. Тому запрошую тих, хто ще не визначився з планами на майбутнє, замислитися над перспективою стати військовим фахівцем і захисником Батьківщини. Думайте і робіть свій вибір. Успіхів вам у цьому!

«Наша мета — це створення професійної контрактної армії, куди приходять люди які свідомо зробили свій вибір. Хтось з них обере довгострокову перспективу, і наше завдання — створити для таких людей, які пов’язують своє майбутнє зі Збройними Силами України, такі умови, які дозволять їм якнайширше розкрити свій потенціал і допомогти нам у розбудові армії. Тому дуже важливо виховати сержанта ЗС України як командира-лідера, який безпосередньо керує особовим складом, навчає його, відповідає за його морально-психологічний стан та готовність виконання завдань за призначенням», — вважає Геннадій Долгашов.

Прес-служба Командування Сухопутних Військ ЗС України

Источник: mil.gov.ua

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