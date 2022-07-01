Государство
Перейти к списку новостей
01.07.2022 13:58
Просмотров: 271

Серп та молот з харьківскій мерії все ж таки демонтують

Серп та молот з харьківскій мерії все ж таки демонтують

Радянський герб із серпом і молотом приберуть з будівлі Харківської міської ради. Про це повідомив директор департаменту з питань інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко. Заяву у соцмережах він написав через те, що раніше з’явилось повідомлення юрдепартаменту, що такий демонтаж не планується

“Тут із вчорашнього дня в телеграм-каналах та сайтах новин розганяють «зраду», що міськрада відмовляється знімати з будівлі радянську символіку. Посилання – на відповідь юрдепартаменту.На жаль, змушений констатувати, що колеги з цього департаменту відповіли, керуючись буквою, але не духом закону.Мер міста Ігор Терехов вже давно ухвалив рішення, що герба неіснуючої радянської України на будові міської ради не буде. І так само давно вирішив, що на будівлі, з якої здійснюється керування містом, буде герб міста-героя Харкова. Що дуже логічно.Сьогодні Ігор Терехов дав завдання, щоб відповідні роботи розпочалися найближчим часом. Тож дочекайтеся – недовго залишилося!”, – написав Сидоренко у фейсбук

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 