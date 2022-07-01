Серп та молот з харьківскій мерії все ж таки демонтують

Радянський герб із серпом і молотом приберуть з будівлі Харківської міської ради. Про це повідомив директор департаменту з питань інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко. Заяву у соцмережах він написав через те, що раніше з’явилось повідомлення юрдепартаменту, що такий демонтаж не планується

“Тут із вчорашнього дня в телеграм-каналах та сайтах новин розганяють «зраду», що міськрада відмовляється знімати з будівлі радянську символіку. Посилання – на відповідь юрдепартаменту.На жаль, змушений констатувати, що колеги з цього департаменту відповіли, керуючись буквою, але не духом закону.Мер міста Ігор Терехов вже давно ухвалив рішення, що герба неіснуючої радянської України на будові міської ради не буде. І так само давно вирішив, що на будівлі, з якої здійснюється керування містом, буде герб міста-героя Харкова. Що дуже логічно.Сьогодні Ігор Терехов дав завдання, щоб відповідні роботи розпочалися найближчим часом. Тож дочекайтеся – недовго залишилося!”, – написав Сидоренко у фейсбук

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