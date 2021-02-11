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Сервіс електронних довідок про оціночну вартість буде запущено в другому кварталі 2021 року

Сервіс електронних довідок про оціночну вартість буде запущено в другому кварталі 2021 року

5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна». Закон скасував норму щодо використання посередників між оцінювачами і Фондом державного майна.

31 січня 2020 року Фонд відключив посередницькі майданчики, а 1 лютого 2020 року запустив власний безкоштовний електронний Сервіс внесення інформації до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Завдяки ліквідації посередників громадяни зекономили 800 млн грн за підсумками 2020 року.

У квітні 2020 року Фонд державного майна України у зв'язку з переглядом державного бюджету був позбавлений коштів на реалізацію передбачених законодавством повноважень, зокрема реформи оціночної галузі, що унеможливило запуск послуги з надання громадянам електронної довідки про оціночну вартість нерухомого майна з 1 липня 2020 року. Проте Фонд державного майна розпочав процедуру пошуку коштів серед міжнародних донорів. За їх сприяння Фонд держмайна провів необхідні технічні роботи і готовий до введення в експлуатацію послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості у ІІ кварталі 2021 року. Таким чином, кошти із державного бюджету на впровадження даної послуги не витрачаються.

Фонд державного майна наголошує, що відтермінування введення в експлуатацію вищезазначеної послуги не вплинуло на обсяг податкових надходжень до державного бюджету від операцій з нерухомістю. Відповідно до даних Єдиної бази, показник відповідних надходжень (збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та державне мито) у 2020 році склав 2,8 млрд грн проти 2,6 млрд грн у 2019 році.

Источник: spfu.gov.ua

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