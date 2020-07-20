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Северная Корея готовится к полномасштабной войне

Северная Корея готовится к полномасштабной войне

Корейская Народная Демократическая республика начинает подготовку к противостоянию потенциальной военной угрозе в связи со сложившейся ситуацией на Корейском полуострове. Для обсуждения обстановки было созвано эксренное заседание Центрального военного комитета правящей Трудовой партии КНДР, сообщает Сегодня со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сообщается, что на заседании, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, было рассмотрено несколько стратегических вопросов.

Среди них: задачи основных подразделений по реагированию на военную обстановку в районе Корейского полуострова и проблемы потенциальной военной угрозы и боеготовности. Также были затронуты ключевые вопросы дальнейшего усиления политики военного сдерживания.

После расширенной части заседания прошла еще одна закрытая встреча, где рассматривались стратегические задачи и готовность к операциям и мобилизации ведущих воинских подразделений.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, КНДР

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