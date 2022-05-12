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«Северный поток-2 умер после того, как рф напала на Украину»: заявление Министерства энергетики Германии

«Северный поток-2 умер после того, как рф напала на Украину»: заявление Министерства энергетики Германии

Германия отвергла предположение об активации газопровода «Северный поток-2» с целью компенсировать сокращение потоков газа через Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства энергетики Анника Айнхорн, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство АР.

По ее словам, Германия получает на четверть меньше транспортируемого через Украину газа после того, как украинские власти перекрыли трубопровод, поскольку ключевая компрессорная станция оказалась под контролем россии.

Айнхорн заявила, что дефицит отчасти компенсируется за счет увеличения поставок из Норвегии и Нидерландов.

«Северный поток-2″ действительно умер после того, как россия напала на Украину и никто не думает переключаться на него», — сказала она.

Она также отметила, что большая часть российского газа поступает в Германию по газопроводу «Северный поток-1», а не через Украину.

Германия обязалась прекратить импорт российского газа не позднее 2024 года.

«Северный поток-1» был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

Источник: sprotyv.info

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