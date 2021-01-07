Северокорейский диктатор признал экономический провал страны: детали заявления

Цели северокорейского пятилетнего плана не были достигнуты практически ни в одном из секторов экономики. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, открывая съезд правящей партии, пишет «DW».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны. Выступая 5 января на открытии съезда Трудовой партии Кореи, он заявил, что цели в рамках плана, который должен был быть выполнен до конца 2020 года, не были достигнуты практически ни в одном секторе, передает в среду, 6 января, северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

По его словам, допущенные ошибки должны быть тщательно проанализированы. При этом Ким отметил «блестящие успехи» Трудовой партии и народа КНДР, который во время пандемии коронавируса «решительно преодолевал трудности».

Ожидается, что на партийном съезде, который за всю историю страны проводится лишь в восьмой раз, будет принят следующий пятилетний экономический план. Также должна быть утверждена новая политическая линия в отношении США и Южной Кореи.

1 января Ким Чен Ын, отказавшись от традиционного новогоднего обращения к народу, написал жителям страны от руки письмо с поздравлениями, в котором поблагодарил за поддержку правящей партии «в трудные времена».

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»