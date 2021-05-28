Сезон велопатруля: в Харькове несколько десятков копов пересели на велосипеды

Ирина Сизоненко всего второй день в рядах велопатруля. Она уже шесть лет работает копом – осуществила мечту своего детства. На летний сезон решила попробовать совместить хобби с работой.

Первый день прошел без правонарушений, только окружающие с интересом наблюдают за необычными образом полицейских.

Ирина Сизоненко, инспектор УПП в Харьковской области

Піший екіпаж також може обслуговувати ці зони, але на велосипеді це зробити оперативніше. Реагування у нас взагалі на порушення громадського порядку. Але ми допомагаємо, навіть якщо до нас звернулися знайти собаку, на якісь такі речі, на які, можливо, хтось не допоможе.

Денис Сябро третий год подряд летом патрулирует на двухколесном. Его собственный рекорд –70 километров за смену. Ситуации бывают совершенно разные, рассказывает Денис. В зонах отдыха часто теряются маленькие дети, молодежь распивает спиртные напитки, кто-то курит в людном месте...

На все эти моменты патрульные обращают внимание. Не редкость – это драки и конфликтные ситуации, которые надо решить. Впрочем, прохожие могут обратиться с вот такими мелочами.

Денис Сябро, инспектор УПП в Харьковской области

Саме проще – це собака по газону бігає, що заборонено в парках. Люди перебігають по газону – це викликають по лінії 102, ми на це реагуємо. Приїжджаємо і проводимо превентивну діяльність. Якщо людина на звичайні зауваження не реагує, ми їй, звісно, виносимо постанову згідно законодавства.

Велопатруль может привлечь к ответственности владельцев автомобилей, которые паркуются в неположенных местах, оштрафовать пешеходов и велосипедистов за нарушение правил дорожного движения и оформить автомобильную аварию.

Патрулируют они не только в центре города, но в спальных районах, имеют легкий доступ к местам, где не сможет проехать полицейская машина.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Першочергове завдання велопатруля – це попередити правопорушення плюс також - недопущення правопорушень громадського порядку в цих же зонах. Реагування - в межах своєї компетенції. Вони мають із собою також планшети, на які можуть надсилатися виклики від чергових.

В городе всего несколько десятков копов на велосипедах, они будут патрулировать весь летний сезон.

Вместе с тем в Харькове существуют еще и пешие патрули.





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