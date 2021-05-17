Сформовано алгоритм запису освітян на вакцинацію від COVID-19 — МОН

Відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19 працівники сфери освіти є пріоритетною групою захисту.

Освітян, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році, за їхнім бажанням, щеплюють вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech з 14 квітня.

Працівників освіти, які залучені до проведення ЗНО, вакцинують організовано мобільними бригадами з імунізації. Список охочих вакцинуватися формує керівник закладу освіти та передає його до департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій. Вони, своєю чергою, узагальнюють списки та передають їх регіональним координаторам з вакцинації для подальшого планування виїзду мобільної бригади. За планування графіку виїздів мобільних бригад відповідають регіональні координатори з вакцинації. Вони повідомляють керівникам закладів освіти дату та час приїзду мобільної бригади.

Вакцинація інших працівників сфери освіти розпочнеться після отримання регіонами нової партії вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech призначена для цієї групи пріоритетної імунізації від COVID-19 за рішенням оперативного штабу МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям. Україна очікує вакцину Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX найближчим часом.

Алгоритм запису працівників сфери освіти на вакцинацію від COVID-19:

● Працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти звертаються до керівників закладів освіти.

● Керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти формують і направляють списки до органів управління освітою місцевих рад. Органи управління освітою місцевих рад надають списки департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

● Керівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти направляють списки департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

● Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій надають списки закладів освіти департаментам охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій.

● Керівники закладів вищої освіти направляють списки департаментам охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій.

● Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу освіти для вакцинації колективу.

● Уточнені списки керівники надають до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Після першого приїзду мобільної бригади будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами з вакцинації в індивідуальному порядку.

Детальна інформація про особливості вакцинальної кампанії, типи вакцин та відповіді на запитання — на vaccination.covid19.gov.ua або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Источник: mon.gov.ua

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