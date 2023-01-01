Шановні українці! 2022-й рік був роком величезних випробувань, а також масштабних змін

Я дякую нашим воїнам, які опанували 4 типи західних MLRS і нищать ворога з 10 видів артилерії західного зразка. Які успішно захищають наше небо з ірісів, насамсів і довели, що зможуть ефективно використовувати петріоти. Які сьогодні переписують підручники з військового мистецтва.

Дух нашого народу, українська незламність продемонстрували усім, що Україна є справжнім щитом Європи на сході. Увесь цивілізований світ пишається і надихається Українцями і нашим героїзмом!

Цього року ми де-факто стали частиною НАТО. Ця співпраця продовжуватиметься. Ми цінуємо внесок кожного партнера.

Я дякую усім, хто підтримує нашу армію і є частиною всенародного опору російським окупантам. Хто тримає оборону в енергетиці, біля операційного стола чи за кермом машини, яка доставляє людям хліб.

Ми пам’ятаємо усіх, хто віддав своє життя за Україну та її майбутнє.

Ми зробимо усе можливе і неможливе, щоб наступного року мільйони наших людей повернулися до України і зустріли новий рік вдома, з рідними.

Бажаю, щоб 2023-й став роком нашої перемоги!

Сьогодні ми усі разом творимо диво. І новорічне бажання у нас – спільне.

Тому воно обов’язково збудеться!

Все буде Україна!

Міністр оборони України Резніков Олексій

Джерело: https://t.me/generalstaff_ua/4106

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