Шантаж по-газпромівськи: росіяни офіційно відмовилися постачати газ Україні

Україна неодноразово направляла до "Газпрому" заявки на купівлю газу

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко опублікував допис на своїй сторінці у Facebook, у якому зазначив, що російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.

За його словами, Україна неодноразово направляла до "Газпрому" заявки на купівлю цього газу, однак російська компанія відмовлялася його продавати.

"Газпром" так і відмовляється продавати за ціною, встановленою арбітражем. Пишуть, що спочатку потрібно відновити "баланс у відносинах", – написав Вітренко.

Слід зазначити, що наразі борг "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу вже становить близько 3 мільярдів доларів. У разі, якби Україна програла процес у Стокгольмі, то втратила б близько 80 мільярдів доларів.

Як повідомляв 5.UA, черговий позов проти російського "Газпрому" подав до Стокгольмського арбітражу український "Нафтогаз України". Йдеться про "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги". Такий самий документ у липні цього року подав до арбітражу і "Газпром".

Источник: 5.ua

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