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Ще два військові аеродроми обладнають сучасною світлосигнальною системою «Фотон»

Ще два військові аеродроми обладнають сучасною світлосигнальною системою «Фотон»

Новинку суто українського виробництва вже успішно використовують авіатори з Хмельниччини, Харківщини, Черкащини та Волині. Ще два аеродроми — у найближчих планах.

Унікальність багатоелементної системи «Фотон» у тому, що вона є значно ефективнішою, надійнішою та економнішою за радянські та російські аналоги, які використовувались до 2014 року. Приємно вражає і цінова політика. До прикладу, швейцарська корпорація подібне обладнання оцінює в десятки разів дорожче.

Фахівці відзначають, що новинка відповідає стандартам НАТО, це підтверджують і закордонні колеги під час спільних міжнародних навчань. До того ж, це поки що єдина у світі система світлосигнального обладнання, яка повністю виготовлена із світлодіодних ламп.

Ще два військові аеродроми обладнають сучасною світлосигнальною системою «Фотон»

— На сучасному етапі технічного розвитку світлосигнальних систем «Фотон» — найперспективніший варіант. Система дозволяє льотчику візуально бачити летовище на відстані понад сорок кілометрів. Водночас, комплекс є ще й досить мобільним. Особливо приємно, що це — українське обладнання і ми ні від кого не залежимо, адже всі необхідні запчастини є на місці. До того ж, обладнання має гарантію п’ять років, або п’ять тисяч годин. До речі, на хмельницькому аеродромі обладнання справно працює, практично без вимкнення, вже більше трьох років, — розповів провідний спеціаліст командування Повітряних Сил Збройних Сил України Володимир Манаєнков.

Источник: mil.gov.ua

Автор: Анастасія Олехнович, Армія Inform

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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