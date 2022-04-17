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Щиро вітаємо вогнеборців, пенсіонерів та ветеранів пожежної охорони з професійним святом!

Щиро вітаємо вогнеборців, пенсіонерів та ветеранів пожежної охорони з професійним святом!

Ваш високий професіоналізм, мужність, рішучість, бездоганне виконання службових обов’язків, знання та мудрість є надзвичайно цінними для нинішнього покоління рятувальників нашої Батьківщини, що несуть службу у надзвичайно складний час для нашої країни.

Щира вдячність й повага кожному з вас! Міцного здоров’я, добробуту сім’ям та Божого благословення.

Источник: https://t.me/c/1386337921/3937

Новости портала «Весь Харьков»

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