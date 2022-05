Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний:

- Щиро вітаю із Днем піхоти!

Пишаюся кожним і кожною!

Разом до Перемоги!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

