Школяр із Куп’янська отримав єдину 200-бальну оцінку з іноземної мови в області

На Харківщині 25 випускників склали ЗНО на максимальні 200 балів.

Як повідомив під час брифінгу директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, оцінок 25, але дітей, які показали такий результат, – 23, тому що в Харківській області є унікальна випускниця Харківської школи №8 , яка отримала 200 балів одразу по трьох предметах. Це Тетяна Кулик.

Усі інші отримали 200 балів по 1 предмету. Більшість 200-бальних оцінок – 22 з 25 – заробили учні шкіл міста Харків. Три 200-бальники навчалися в Харківському фізико-математичному ліцеї №27 (усі максимуми тут – з математики), ще по 2 – у Харківському ліцеї №161 «Імпульс» та гімназії № 47.

Щодо учнів районів області, то єдину 200-бальну оцінку з іноземної мови на Харківщині отримав учень Куп’янської школи № 3 Олексій Колесник. Ще 2 200-бальні оцінки – в учнів Глушківської школи Куп’янського району та школи № 5 міста Чугуїв.

Загалом, цього року учасники ЗНО нашого регіону найкраще проявили себе у знанні хімії – 8 200-бальних оцінок саме з цього предмету. Ще 7 учнів отримали по 200 балів з математики, 4 – з біології, 3 - з української мови та літератури та 2 - з історії, 1 – з іноземної мови.

Нагадаємо, на Харківщині цього року для проходження ЗНО зареєструвалися 21 228 абітурієнтів (майже 12 тис. випускників шкіл та 7312 учнів закладів професійної та вищої освіти). Найбільшу кількість учасників зібрало ЗНО з української мови, яке пройшли 20548 абітурієнтів (96,8% зареєстрованих). В області діяли 93 пункти проведення ЗНО, а до реалізації процесу долучили 4,5 тисячі педагогів. Через порушення процедури ЗНО були анульовані результати 26 учасників.

Источник: slk.kh.ua

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