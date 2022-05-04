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Шмигаль: План відновлення України матиме два виміри – регіональний та параметричний

Шмигаль: План відновлення України матиме два виміри – регіональний та параметричний

Уже зараз держава формує візію для нової України, тому план відновлення матиме два виміри, пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль:

Регіональний — це коли країни-партнери, міста-побратими або корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста чи регіону. Наприклад, Данія погодилася допомагати із відновленням Миколаєва, а італійське Бергамо — із відновленням Бучі.

Параметричний підхід — це програма Національної ради з відновлення, яка напрацьовує параметри відбудови та трансформації кожного сектору економіки.

За словами Шмигаля, це нові підходи й нові політики, сучасні та європейські:

Мета — не просто відбудувати зруйноване, а побудувати сучасну європейську цивілізовану державу.

Источник: https://t.me/spravdi/7187

Новости портала «Весь Харьков»

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