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Шмигаль про підсумки візиту до США.

Шмигаль про підсумки візиту до США.

● Обговорили постачання зброї, санкції, фінансову допомогу Україні, післявоєнну відбудову та енергетичну співпрацю, перспективи євроінтеграції;

- Прем'єр розповів про внутрішніх біженців і людей, які живуть на лінії фронту — партнери готові їм допомагати;

● Наразі заміновано понад 300 тис км² територій, прем'єр попросив допомогти з розмінуванням;

- За квітень Україна має лише половину планового бюджету, тому зараз домовляються про фінансування на наступні 4 місяці;

● Після завершення війни хоче отримати письмові гарантії безпеки — якими будуть ці гарантії, зараз домовляються;

- США, Канада, ЄС погодилися наповнити спеціальний рахунок МВФ для допомоги Україні — охочих допомогти багато;

● Україна мала б забезпечити 90 млн тонн продуктів — обговорили, щоби США допомогли розблокувати наші порти та вивезти зібраний урожай до тих країн, які його потребують;

- Окупанти розбомбили 6 зерносховищ;

● РФ хоче спровокувати енергетичну, продовольчу та міграційну кризу (виштовхуючи наших людей із України);

- Вперше в історії людства одна країна блокує іншу, провокуючи голод у третіх країнах.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/56327

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