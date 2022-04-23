Шмигаль про підсумки візиту до США.
● Обговорили постачання зброї, санкції, фінансову допомогу Україні, післявоєнну відбудову та енергетичну співпрацю, перспективи євроінтеграції;
- Прем'єр розповів про внутрішніх біженців і людей, які живуть на лінії фронту — партнери готові їм допомагати;
● Наразі заміновано понад 300 тис км² територій, прем'єр попросив допомогти з розмінуванням;
- За квітень Україна має лише половину планового бюджету, тому зараз домовляються про фінансування на наступні 4 місяці;
● Після завершення війни хоче отримати письмові гарантії безпеки — якими будуть ці гарантії, зараз домовляються;
- США, Канада, ЄС погодилися наповнити спеціальний рахунок МВФ для допомоги Україні — охочих допомогти багато;
● Україна мала б забезпечити 90 млн тонн продуктів — обговорили, щоби США допомогли розблокувати наші порти та вивезти зібраний урожай до тих країн, які його потребують;
- Окупанти розбомбили 6 зерносховищ;
● РФ хоче спровокувати енергетичну, продовольчу та міграційну кризу (виштовхуючи наших людей із України);
- Вперше в історії людства одна країна блокує іншу, провокуючи голод у третіх країнах.
Источник: https://t.me/hueviykharkov/56327