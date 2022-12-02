Шмигаль: Виробники електроенергії забезпечують 83% споживання

Станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечували 83% споживання. Про це повідомив на засіданні уряду 2 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Суспільне.

“До всіх операторів системи розподілу — обленерго — доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів — підприємств та житлового сектору — забезпечуються на 40-50%”, — зазначив Шмигаль.

За його словами, відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків.

23 листопада Росія всьоме здійснила масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. У Києві та області внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. По всій Україні запровадили аварійні відключення світла. Світло вимкнулось у Молдові. Через обстріли українці опинились не тільки без світла, а й без водопостачання та зв’язку.

Міжнародні партнери надсилають Україні обладнання, яке має допомогти пережити блекаут та підготуватися до зими. Зокрема Франція відправила сотню потужних генераторів, Прага — обігрівачі та медобладнання, Рига — теплові гармати, USAID передали ковдри для Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости