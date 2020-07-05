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Шмигаль заявив, що кандидатуру голови НБУ назвуть за декілька днів

Шмигаль заявив, що кандидатуру голови НБУ назвуть за декілька днів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наразі є шорт-лист кандидатів на посаду глави Національного банку, який задовільняє міжнародних партнерів.

Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Шмигаля: "Потрібен час на консультації, які були вчора розпочаті, щоб обрати належну кандидатуру. Вимог дві: висока професійність та кришталева репутація.

Усі керівники банків назвали свої пропозиції. Є шорт-лист, який задовольняє наших міжнародних партнерів".

Деталі: На його думку, кандидатура керівника Нацбанку може бути визначена "сьогодні, завтра, в найближчі дні".

Також Шмигаль наголосив, що відставка ексглави НБУ Якова Смолія була несподіваною.

Прем’єр запевнив, що заміна керівника Нацбанку не вплине ні на стабільність валюти, ні на курс валюти.

Що передувало: 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Передісторія:

● 2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

● Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

● Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

● Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

● 3 липня Рада звільнила Смолія.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кабмин, нбу

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