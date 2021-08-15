Шмыгаль назвал количество сделок по продаже земли в Украине

В Украине с начала работы рынка земли, с 1 июля, количество зарегистрированных сделок купли-продажи превысило 6,5 тысячи.

Об этом сообщает в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Рынок земли продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов. Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей, и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает на пользу украинским гражданам", – отметил он.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Агентство Телевидения Новости