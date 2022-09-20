Що буде з курсом гривні далі? Прогноз заступника голови Ради НБУ

Валютний ринок стабілізувався, а курсова політика НБУ залишиться незмінною, повідомив під час брифінгу Василь Фурман:

Якщо послухати думку експертів, які добре розбираються у макроекономічних аспектах, можна почути, що найближчим часом курс буде без змін. Я також дотримуюся цієї думки.

Наразі фіксований курс – 36,6 грн за долар, а курс в обмінниках відхиляється від встановленого в допустимих межах.

– На курс позитивно впливають стабілізація міжнародних резервів, зменшення зовнішньоторговельного дефіциту та збільшення обсягів експорту.

– Також НБУ зменшив друк гривні для фінансування дефіциту бюджету до 30 млрд гривень на місяць, що також позитивно вплинуло на ситуацію.

Джерело: https://t.me/spravdi/17473

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