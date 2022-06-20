Що дасть Україні статус кандидата у члени ЄС?

● Юридичне закріплення європейського майбутнього країни. Це означає, що Україна не просто потенційно колись може приєднатися до ЄС, а що процес запущено, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів.

● Підготовка до членства передбачатиме завершення всеохопної трансформації всіх сфер. У цьому Україну постійно підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну допомогу.

● Україна стане повноправним членом програм та ініціатив ЄС, відкритих як для країн ЄС, так і країн зі статусом кандидата на членство. Україна, як країна-кандидат, матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політики ЄС.

● Отримавши статус-кандидата та розпочавши рух до членства, Україна ставатиме більш привабливою для інвесторів. Бізнес-клімат наближатиметься до умов, як у країнах ЄС — інвестори діятимуть на ринку, який є передбачуваним, а бізнес — захищеним. Привабливість для інвесторів також потребуватиме надійних гарантій безпеки після перемоги над росією.

● Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС (Інструмент передвступної допомоги, IPA). Така допомога може надаватися через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

● Крім того, акумулюючи кошти для відновлення України сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної відбудови третьої країни, а інвестування в добробут потенційного майбутнього члена ЄС",- перераховує прем’єр.

Остаточне рішення про надання Україні такого статусу буде прийнято 23-24 червня під час засідання Європейської ради. На думку більшості європейських експертів, якщо Київ своєчасно і добросовісно здійснюватиме всі реформи, передбачені угодою з ЄС, Україна стане повноправним членом Євросоюза ще до 2030 року.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14975

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