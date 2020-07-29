Що можна, а що заборонено брати з собою при перетині лінії розмежування

Державна фіскальна служба України звертає увагу громадян, які перетинають лінію розмежування у межах Донецької та Луганської областей, що Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Агентством ООН у справах біженців, благодійним фондом «Право на захист» та іншими організаціями, розроблено інформаційну листівку щодо переміщення товарів.

Зокрема, ДОЗВОЛЕНО до переміщення з тимчасово окупованих територій:

- товари сумарною фактурною вартістю в еквіваленті до 10 000 грн, та/або сумарною вагою – до 75 кг на особу (у т.ч. харчові продукти – до 2 кг кожного найменування та непродовольчі товари – до 2 од. кожного найменування),

- 50 000 грн готівкових коштів або еквівалентна сума, в т. ч. в іноземній валюті без підтверджувальних документів, а також понад 50 000 грн або еквівалентна сума, в т. ч. в іноземній валюті, якщо це погоджено з Координаційним центром, а також особисті речі.

На тимчасово окуповані території можна ввезти: товари без обмеження щодо кількості/ваги/ціни, 50 000 грн готівкових коштів або еквівалентну суму, в т. ч. в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їхнє походження, а також особисті речі.

Особисті речі – це:

– предмети особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;

– одяг, білизна, взуття, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

– іменні платіжні картки;

– особисті прикраси, у т. ч. із дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні (на особі в обґрунтованій кількості).

– 1 фото-, кіно-, відеокамера із обґрунтованою кількістю додаткового приладдя;

– 2 годинники;

– 3 флеш-карти, 2 калькулятори чи електронні книжки;

– 1 переносне радіо; 3 мобільні телефони, 1 телевізор, 2 переносні (стаціонарні) комп’ютери, периферійне обладнання та приладдя до них;

– 500 мл туалетної води та/або 200 г парфумів;

– 2 колісні крісла на кожну особу з інвалідністю, а у разі її відсутності – 1 одиниця;

– звичайний та/або прогулянковий дитячий візочок на кожну дитину, яка перетинає лінію розмежування із особою, у разі відсутності дітей – 1 одиниця;

– спортивне спорядження – 1 одиниця (комплект) кожного найменування;

– 2 переносні музичні інструменти, 1 звуковідтворюючий пристрій з обґрунтованою кількістю платівок, плівок, дисків;

– медичні вироби для індивідуального використання для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом із ознаками таких, що були у користуванні;

– 5 упаковок кожного найменування лікарських засобів на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини);

– лікарські засоби із наркотичними чи психотропними речовинами – у кількості відповідно до рецепту на ім’я особи, але не більше 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальних систем;

– інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб особи, перелік і граничну кількість яких визначає чинне законодавство.

На одну фізичну особу лише в напрямку тимчасово окупованих територій МОЖНА ВЕЗТИ підакцизні товари:

- 200 цигарок/50 сигар/250 г тютюну, або 250 г загальної ваги цих виробів у наборі

- 5 літрів пива/2літри вина/1 літр міцних напоїв (із вмістом спирту понад 22%)

- 20 літрів (кілограмів) в каністрі на один транспортний засіб

ОБМЕЖЕНО до переміщення:

- 1 одиниця або комплект запчастин для легкового автотранспорту, додатково до запчастин та комплектуючих для власного автотранспорту;

- 4 шини для легкових автомобілів радіусом не більше 16 дюймів;

- 3 не іменні платіжні картки особи, що перетинає лінію розмежування.

ЗАБОРОНЕНО до переміщення:

- зброя та боєприпаси, муляжі таких пристроїв і предметів, а також пейнтбольні рушниці;

- холодна зброя та інші предмети для нападу й оборони;

- легкозаймисті або інші небезпечні речовини;

- наркотичні, психотропні речовини, прекусори та їх аналоги;

- твори зображення та інші предмети порнографічного характеру;

- електровудки, монониткові сітки, мисливські капкани та інші засоби добування об’єктів тваринного світу;

- незареєстровані пестициди й агрохімікати;

- спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;

- автозапчастини для вантажного транспорту;

- радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, заборонені до застосування та ввезення на територію України;

- банківські метали у вигляді злитків і монет;

- отруйні, сильнодіючі, токсичні, радіоактивні, їдкі, вибухові речовини, ртуть, кислоти, гази і посудини під тиском, окиснювачі і органічні пероксиди, інфекційні матеріали, сухий лід, тощо;

- паливно-мастильні матеріали у випадку переміщення з тимчасово окупованих територій, крім таких, що переміщуються у баку автомобіля, призначеному для цього та передбаченому заводом-виробником ;

- промислове устаткування, обладнання, запчастини та комплектуючі до нього;

- будівельні матеріали;

- військова форма одягу та знаки розрізнення військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту;

- алкогольні напої та тютюнові вироби – з тимчасово окупованих територій, а також в обох напрямках – особами, які не досягли 18 річного віку;

- дистанційно пілотовані повітряні судна;

- будь-які печатки, штампи, пусті бланки суворої звітності, друкована продукція, бланки документів, символіка, агітаційні та пропагандистські матеріали країни-агресора, збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації РФ;

- інструменти промислового призначення;

- товари військового призначення;

- предмети старовини й мистецтва, у разі якщо їхнє переміщення попередньо не узгоджене з Координаційним центром;

- товари подвійного використання.

Відповідно до Наказу Мінреінтеграції №52 від 14.07.2020 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0666-20#Text).

Источник: sfs.gov.ua

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