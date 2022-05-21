Що потрібно знати дітям про вибухонебезпечні предмети: роз’яснення ДСНС України

Корисне відео від ДСНС України для маленьких дослідників, які щойно повернулися додому, де тривали бойові дії.

На сьогодні близько третини території країни вважається забрудненою вибухонебезпечними предметами. Відходячи, ворог мінував все – подвір’я, будинки, меблі, іграшки. Окупанти дистанційно розкидали міни уповільненої дії по житловим кварталам – тому небезпечні предмети можуть бути будь-де.

При знаходженні підозрілих предметів треба повідомити дорослим або самостійно набрати телефон рятувальників 101.Не можна підходити до незнайомого предмета, торкатися його та пересувати, заливати рідиною, засипати землею або чимось накривати. Як виглядають вибухонебезпечні предмети та як з ними поводитися – у відео.

Агентство Телевидения Новости