Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете отримувати допомогу від держави

Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи.

Які документи необхідні для реєстрації в службі зайнятості?

Більшість центрів зайнятості, розміщених у "зеленій" зоні рівня епідемічної небезпеки повертаються до звичного режиму роботи та відновлюють особистий прийом безробітних. Протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити лише дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості. Нагадуємо, що громадяни, які реєструвалися онлайн, повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів. Яких саме? Ось перелік:

● паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України

● облікова картка платника податків

● трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості)

● диплом або інший документ про освіту

● військовий квиток (у разі потреби)

Більш детально тут https://is.gd/WfOF8H

Деталі за номером «гарячої лінії» 0 800 50 99 66

Чи можлива допомога з безробіття для тих, хто працював неофіційно?

Якщо молодій людині до 35 років і вона не має страхового стажу, оскільки, можливо, працювала без оформлення трудових відносин, то їй буде призначена допомога з безробіття у мінімальному розмірі (на період карантину і 30 днів після його закінчення – 1 тис грн, після цього – 650 грн) строком на 180 календарних днів. Якщо ж людина старша 35 років і вона не має страхового стажу, то, згідно з чинним законодавством, така людина не має права на виплату допомоги з безробіття.

Чи можна стати на облік у центрі зайнятості не за місцем проживання?

Так, зареєструватися як безробітний можна в будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця проживання

Якщо людина втратила трудову книжку, чи може вона зареєструватися в центрі зайнятості?

У разі втрати трудової книжки людині необхідно подати дублікат трудової книжки або ж довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи, або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує періоди зайнятості. Звертаємо увагу, що трудова книжка має пред’являтися не тільки під час реєстрації як безробітного, а й під час кожного відвідування центру зайнятості. Таким чином працівник центру зайнятості, серед іншого, перевіряє чи не працевлаштувався шукач роботи самостійно і чи не втратив він при цьому право на отримання допомоги по безробіттю.

Источник: me.gov.ua

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