Що робити в разі великого боргу за комуналку

Адвокат Роман Чумак розповідає про можливі варіанти дій у разі, якщо виникла велика заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Реструктуризація

Реструктуризація заборгованості – це добровільна сплата боргів за ЖКП (за утримання житла та комунальних послуг: водо-, тепло-, газопостачання, послуги водовідведення, електроенергію, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), що рівномірно розподілена на певний строк.

Порядок ліквідації заборгованості за комунальні послуги та квартплату регулюється Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» № 554-IV від 20.02.2013 року. Цим документом передбачено, що борг за комунальні послуги реструктуризується на термін до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату реструктуризації.

– Щоб оплачувати ЖКГ-рахунки на виплат, необхідно укласти з підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг договір про реструктуризацію, згідно з якими буде проводитися щомісячне рівномірне погашення заборгованості та своєчасна сплата поточних платежів за «комуналку», – пояснює Роман Чумак.

На період погашення реструктуризованої заборгованості загальна сума платежів, що вносяться громадянами на оплату поточних платежів та платежів з погашення реструктуризованої заборгованості, не повинна перевищувати 25 відсотків доходів, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих громадян, і 20 відсотків – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

За умови, якщо доходів громадян, які уклали договори про реструктуризацію заборгованості, не вистачить на повне погашення цієї заборгованості, термін дії договору продовжується до повного її погашення.

– Комунальні підприємства доволі часто відмовляють у реструктуризації заборгованості, посилаючись на різноманітні власні акти та інші підзаконні акти. Уцій ситуації особі варто пояснювати, що Закон № 554-IV від 20.02.2013 року має вищу юридичну силу відносно інших актів, тому комунальники мають керуватись насамперед саме ним, – зауважує адвокат.

Опалення на виплат

Постановою КМУ № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» зазначено порядок і умови надання розстрочки на сплату за послуги централізованого опалення.

– Розстрочка надається виключно особам, які не отримують субсидії, – наголошує Роман Чумак. – У вищевказаній постанові зазначається, що оформлення розстрочки на опалення дає змогу громадянам користуватися центральним опаленням у зимовий час, а сплачувати рівними частинами упродовж року, тобто 50 % – в опалювальний період, а інші 50 % – у міжопалювальний.

Для отримання такої розстрочки необхідно звернутися з письмовою заявою до виконавця послуги з централізованого опалення та надати договір на централізоване опалення.

Відстрочення рішення суду

У тому разі, якщо з особи було стягнено заборгованість за рішенням суду, боржник має право звернутись до суду із заявою про відстрочення або розстрочення його виконання. Дана заява має бути розглянутою судом протягом 10 днів з моменту її подання.

– Підставою відстрочення або розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, – каже адвокат.

За його словами, у такій ситуації суд враховує: ступінь вини відповідача у виникненні спору; тяжке захворювання її самої або членів її сім’ї, матеріальний стан; стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо. Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення.

Источник: slk.kh.ua

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