Що стосується можливої відставки Бориса Джонсона

Механізм розгляду вотуму довіри був запущений після того, як 54 законодавця-консерватори подали листи з відповідною вимогою голові Комітету 1922 року (https://wiki5.ru/wiki/1922_Committee) . Це парламентська група всередині Консервативної партії до якої входять «задньолавочники» - парламентарі, які не займають передових позицій, такий собі голос тих, хто по статусу парламентар-консерватор, але не дуже помітний. Зараз комітет очолює сер Грем Брейді. Він у своїй заяві сьогодні зранку і підтвердив, що 54 листа є, але не повідомив, скільки листів він отримав. Тобто – всередині партії, лідером якої є Джонсон, сформувався пул незадоволених цим самим лідером і тепер, за процедурою, парламент має висловити своє ставлення не тільки до партійця, але й до прем’єр-міністра.

Джессі Норман, колись один із давніх прихильників Джонсона, а тепер его критик сказав, що політичні пріоритети прем'єр-міністра «глибоко сумнівні» і що Джонсон порушував закони Даунінг-стріт. Звичайно, мова йде про вечірки під час ковіду, які санкціонував та на яких був Джонсон. Тема трохи всіх піддостала, тим більше на фоні війни, йобнутого путіна та краха світового порядку. Але це ж консерватори – принципи важливі і хай цілий світ почекає.

До голосування на Даунінг- стріт готові. Речник прем’єра сказав у відповідь на рішення провести засідання: «Сьогодні ввечері є шанс припинити місяці спекуляцій і дозволити уряду провести під цим риску і рухатися далі. Прем’єр-міністр вітає можливість довести свою позицію перед депутатами і нагадає їм, що коли вони об’єднані та зосереджені на питаннях, які важливі для виборців, не існує більш міцної сили ніж вони».

Джонсон має піти у відставку, якщо за нього проголосує більше половини з 358 консерваторів у Палаті общин. Якщо він «виживе», то протягом року він має імунітет на відсторонення.

Що станеться у разі його відставки з характером та обсягами воєнної підтримки України – невідомо.

Голосування назначено з 20 до 22 години за київським часом.

Источник: https://t.me/blacklampa/6271

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