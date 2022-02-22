Що таке Будапештський меморандум, який так і не дав Україні гарантій безпеки

Підписанти угоди про ядерне роззброєння України - президенти Білл Клінтон, Борис Єльцин та Леонід Кравчук

Україна не отримала гарантій безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї і востаннє вимагатиме від держав-гарантів Будапештського меморандуму конкретних рішень.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 19 лютого у своєму виступі на безпековій конференції у Мюнхені.

Якщо найближчим часом таких рішень не буде, Україна вважатиме, що Будапештський меморандум не працює, а усі домовленості 1994 року поставлені під сумнів.

Це не перша спроба української влади звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму і нагадати їм, про порушення суверенітету України. За словами Зеленського, таких спроб за всю історію існування документу було три. Зараз влада спробує зібрати такі консультації вчетверте і востаннє.

Що таке Будапештський меморандум і чому він не працює? ВВС News Україна пригадує основні пункти документа та історію його підписання.

Меморандум набув чинності з моменту підписання у 1994 році. Але Росія його не виконує, переконані в Україні

* Про що Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки підписали у грудні 1994 року у Будапешті, звідси й назва документу. Це сталося після приєднання України до договору "Про нерозповсюдження ядерної зброї".

Будапештський меморандум підписали президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор.

За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії.

Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

● поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,

● утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України,

● утримуватись від економічного тиску, що може порушити суверенітет України.

В Україні цей документ сприйняли як один з інструментів гарантій безпеки від найпотужніших світових гравців.

* Ядерна міць України

До 1996 року Україна виконала свої зобов'язання: знищила 2000 стратегічних ядерних боєзарядів, успадкованих від СРСР.

1 червня 1996 року останню ракетну установку з України доправили до Росії

Попри те, що український ядерний арсенал називали третім у світі за потужністю, ця міць була формальною, переконував перший президент України Леонід Кравчук.

"Усі системи управління ракетами, штаби були в Росії, чорна валізка з пусковою кнопкою була у президента Бориса Єльцина", - розповів Кравчук в інтерв'ю Deutsche Welle у 2011 році.

Хоча ракети-носії вироблялися на заводі "Південмаш" у Дніпрі, ядерні боєголовки виготовлялися в Росії.

А в України на початку 1990-их, за словами експрезидента, просто не було грошей на те, щоб налагодити власне виробництво боєголовок і їхнє обслуговування - це коштувало б 65 млрд доларів, а скарбниця була порожня.

Другий президент України Леонід Кучма, який підписував документ у Будапешті, у 2009 році визнав, що його попереджали про порожність гарантій меморандуму після його підписання.

"Тодішній президент Франції Франсуа Міттеран сказав: "Синку, не вір цьому документу, тебе обмануть", - розповів Кучма на міжнародній конференції в Єрусалимі.

* Меморандум не працює

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі у 2014 році Київ неодноразово заявляв, що Росія порушила цю міжнародну угоду. Але в Україні критикують не лише Москву, але й те, як дотримуються своїх зобов'язань інші підписанти.

Проте представники США та Великої Британії заявляли, що свою частину меморандуму виконують.

Зокрема, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution з питань ядерного роззброєння Стівен Пайфер у 2018 році казав, що відповідно до меморандуму, Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення щодо неї і що між цими поняттями є різниця.

І дипломати, і експерти неодноразово заявляли, що Будапештський меморандум як інструмент безпеки і суверенітету України не працює.

Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко ще після анексії Криму заявляв, що справа не лише в Україні: ідеться про те, що невиконання Будапештського меморандуму підриває засади загальної європейської безпеки, а також головний принцип міжнародного права - угоди мають виконуватися.

* Опитування президента

В офісі президента переконували: щоб підняти питання виконання своїх зобов'язань всіма підписантами Будапештського меморандуму на міжнародному рівні, Україні потрібна внутрішня підтримка громадян країни.

Тому у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з ініціативи президента паралельно провели ще й всенародне опитування з п'яти питань.

З-поміж іншого Зеленський запитав у виборців, чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушувати тему про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

За його результатами, 74,2% учасників опитування підтримали право України на використання гарантій безпеки для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності. Проти висловилися лише 17,2%.

В Офісі президента тоді наголошували, що це не є позицією однієї з політичних команд в Україні, а може бути загальнонаціональною позицією.

"Нашій державі потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів меморандуму щодо виконання їхніх зобов'язань", - заявили в ОП.

Источник: bbc.com

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