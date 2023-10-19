Що таке посилений фінмоніторинг на практиці?

Верховна Рада повернула довічний статус PEP. Хто такі PEP, що на них чекає та чим вони відрізняються від звичайних людей?

Верховна Рада (ВРУ) 17 жовтня затвердила закон №9269-Д, яким повернула довічний статус PEP – Politically Exposed Person, політично значущих осіб.

Політично значущі особи – це політики та чиновники вищої категорії, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг. Критерії їх визначення прописані в законі №361-IX – "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом…".

Ухвалення рішення щодо довічного статусу PEPів є частиною Директиви (ЄС) 2015/849 та однією із семи умов, озвучених президенткою Єврокомісії Урсулою Фон Дер Ляєн, які Україні потрібно виконати для того, щоб продовжити шлях до Європейського Союзу.

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев зазначав, що ухвалення закону про довічний статус PEPів є вимогою МВФ.

Закон 361-IX про фінмоніторинг із моменту свого ухвалення передбачав довічний посилений статус та фінансовий моніторинг PEPів. Але в листопаді минулого року довічна норма була змінена на 3 роки посиленого моніторингу. Євросоюз попросив повернути довічний статус.

LIGA.net розбиралася, чому ця норма викликала такий резонанс.

▶ ️Хто підпадає під статус PEPу?

PEPи національного значення визначаються у статті 37 вищезгаданого Закону. PEPом може бути як президент України, так і люди, які обіймають керівні органи у політичних партіях.

ПЕПами будуть члени уряду України, а також члени наглядових рад державних підприємств. Наприклад, член наглядової ради Укрзалізниці теж є PEPом.

Також політично значущою особою буде керівник Держпідприємства "Київторф", який Фонд держмайна (ФДМУ) хоче приватизувати. Бо PEPами є керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків.

Крім цього, заходи посиленого фінансового моніторингу стосуються дружин або чоловіків PEPів, їхніх дітей та батьків, пасинків, падчерок, усиновлених осіб, осіб, які перебувають під опікою або піклуванням, зятів та невісток, вітчимів, мачух.

У пункті 42 статті 1 вищезгаданого Закону конкретно визначаються пов’язані з PEPом особи. Зазвичай це люди, які мають разом із PEPом спільне володіння (підприємство) або юридичну особу.

▶ ️Як виглядає посилений фінансовий моніторинг на практиці?

Ексзаступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова в коментарі LIGA.net розповідає, що після звільнення з посади довго не могла зареєструвати собі ФОП. А компанія, де вона була поручителем, не могла перекредитуватись в іноземному банку через статус PEPа у неї.

Питання виникають одразу після приходу в банк, водночас банківський працівник постійно розпитує про доходи та їх походження, проводячи довготривалі співбесіди.

Денис Каплунов входив у керівні органи у партії Громадянська позиція та був першим заступником голови Державної екоінспекції. У коментарі LIGA.net він так описує свій стан політично значущої особи:

"Статус PEPа викликає додаткові перевірки з боку банку. Наприклад, при купівлі машини не з банківського рахунку треба підтвердити походження коштів: дати виписку про доходи, дані з інших банків, походження коштів дружини або доказ про зароблені раніше гроші. На час збору інформації банк обмежує PEPа в діях та банківських операціях, наприклад, може не надати кваліфікований електронний підпис (КЕП)", – розповідає Каплунов.

За його словами, банк поводить себе так, ніби ти йому щось винен. З позиції сили.

Тому виходить така ситуація: або ти доводиш походження всіх своїх грошей, або тобі просто блокують рахунок. Якщо, наприклад, твої родичі займаються підприємницькою діяльністю, то у них можуть бути проблеми з веденням бізнесу, бо банк заблокує трансакцію через родича PEPа.

Головне, зазначає Денис Каплунов це непорівнянність контролю з твоїм реальним впливом. Невже це справедливо, коли член правління партії, яка ніде не представлена, має довічно звітувати про свої статки?

"Знаючи про такі обмеження, я б тричі подумав перед тим, як йти в політику чи на державну службу", – каже PEP.

Ярина Ясиневич, дружина народного депутата від партії Європейська солідарність Володимира В’ятровича, коментуючи LIGA.net ухвалення нового закону, каже, що їй блокували рахунки без попередження. Це призводило до того, що вона не могла скористатись банківською карткою, коли в цьому була нагальна потреба.

Водночас повідомлення про блокування рахунків не було навіть у системі. Менеджер банку, який опікується рахунком, просто не знав цього і не міг повідомити. Єдиною причиною цього кроку банку були родинні зв’язки з PEPом.

І якщо приватні рахунки розблоковували швидко, то розблокування бізнес-рахунку довелось чекати місяць. Також Ясиневич зазначає, що наявність чоловіка PEPа вплинула і на її близьких родичів, яким не хотіли відкривати пенсійну картку. А всі декларації просили здавати заздалегідь, раніше за граничні терміни.

Народний депутат від Слуги Народу Роман Грищук у коментарі LIGA.net пояснює, що після обрання в парламент не отримував на свої рахунки жодних коштів крім заробітної плати. Так само як і його дружина. Був тільки один випадок, коли померла матір його дружини, вона отримала переводи від родичів на приватну банківську картку фізособи. Але водночас вона ходила в банк та давала пояснення про походження коштів та для чого вони були отримані. Крім того, банку треба щорічно давати виписку щодо отриманої заробітної плати.

▶ ️Як розв'язати проблему з банками?

Як можна зрозуміти з попередніх коментарів, банки не завжди лояльно ставляться до своїх клієнтів-PEPів та їхніх родин.

Народний депутат Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net каже, що ставлення банків до PEPів залежить не від закону, а від внутрішніх положень банку та Нацбанку. Просто це нове регулювання. І банки намагаються "дути на воду". Тобто не мати справу з PEPами. Роль НБУ – супроводжувати цей процес.

За словами юридичного радника Transparency International Ukraine Олександра Калітенка, ухвалений закон має змінити цю ситуацію. По-перше, тепер банки несуть більшу відповідальність – вони не зможуть безпідставно заблокувати рахунок або відмовити у його відкритті. Тепер за діяльністю банків буде посилений нагляд Нацбанку. Також буде впроваджений ризикоорієнтований підхід, який не буде ставити PEPів в однакове становище.

За словами Калітенка, інформація про довічний посилений фінансовий моніторинг PEPів є певною маніпуляцією. Посилений моніторинг буде відбуватись під час перебування людини на посаді та протягом наступних 12 місяців після відставки або звільнення. Якщо під час перебування на посаді та за 12 місяців після того людина не здійснювала ризикованих операцій, то посилений фінансовий моніторинг перестає на нього діяти.

Банк не може просто так скасувати трансакцію чи закрити рахунок. Банк повинен спиратись на постанову НБУ №65 від червня 2020 року про здійснення фінансового моніторингу.

У червні цього року, ухваливши постанову №74, Нацбанк пом’якшив життя PEPам. Згідно з нею, банки повинні відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику щодо поводження з клієнтом PEPом. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPу має бути належним чином обґрунтовано, йдеться у пресрелізі НБУ.

Крім того, PEPам підвищені ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками, відкритими в банку, з 200 000 грн за квартал до 400 000 грн на місяць.

Всього PEPів в Україні буде від 10 000 до 15 000 персон. Посилений моніторинг чітко регулюється Нацбанком, завданням якого є зрозуміти історію накопичення багатства людьми, які керують країною.

Джерело: liga.net

Автор: Володимир Фомічов, кореспондент LIGA.net, розділ Бізнес

Новости портала «Весь Харьков»