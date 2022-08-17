Що треба знати про нові водійські права: три важливі факти
У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували три фейки, що стосуються отримання нових водійських прав.
Таку інформацію оприлюднила пресслужба ЦПД.
Фейк №1
Для обміну старого посвідчення водія на нове потрібно перездавати екзамен.
Пояснення: Водійське посвідчення може бути обміняне на нове без складання жодних іспитів. Це передбачено пунктами 25 та 27 положення, затвердженого урядовою постановою від 8 травня 1993 року №340 в редакції від 24 липня 2022 року.
Фейк №2
Водії, які прописані в Маріуполі і загубили права, не зможуть отримати нові.
Пояснення: Обмін посвідчення водія здійснюють незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування громадянина. Це прописано у пункті 28 вищевказаного положення.
Фейк №3
Дія паперових прав водія триває до кінця року.
Пояснення: Усі "старі" водійські посвідчення вважаються дійсними в Україні і дають право керувати транспортом відповідної категорії. Законодавство не вимагає заміни посвідчень водія на нові, а обмін можливий виключно за бажанням водія, під час втрати чи псування документів.
Джерело: apostrophe.ua