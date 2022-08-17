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Що треба знати про нові водійські права: три важливі факти

Що треба знати про нові водійські права: три важливі факти

У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували три фейки, що стосуються отримання нових водійських прав.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба ЦПД.

Фейк №1

Для обміну старого посвідчення водія на нове потрібно перездавати екзамен.

Пояснення: Водійське посвідчення може бути обміняне на нове без складання жодних іспитів. Це передбачено пунктами 25 та 27 положення, затвердженого урядовою постановою від 8 травня 1993 року №340 в редакції від 24 липня 2022 року.

Фейк №2

Водії, які прописані в Маріуполі і загубили права, не зможуть отримати нові.

Пояснення: Обмін посвідчення водія здійснюють незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування громадянина. Це прописано у пункті 28 вищевказаного положення.

Фейк №3

Дія паперових прав водія триває до кінця року.

Пояснення: Усі "старі" водійські посвідчення вважаються дійсними в Україні і дають право керувати транспортом відповідної категорії. Законодавство не вимагає заміни посвідчень водія на нові, а обмін можливий виключно за бажанням водія, під час втрати чи псування документів.

Джерело: apostrophe.ua

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