Що варто знати про цьогорічні зимові субсидії

Наступного року у сфері субсидій знову очікуються нововведення. А все тому, що з 1 січня 2019 року в Уряді збираються запустити процес монетизації державної грошової допомоги. Який вигляд матиме цей процес, чому сьогодні існують затримки з нарахуванням адресної допомоги та чи торкнуться отримувачів субсидій коливання ціни на газ – далі в матеріалі «СК».

Якщо субсидію ще не нараховано

Бити на сполох, якщо раптом отримувач субсидії не побачив у платіжці державну знижку на комунальні послуги, не варто, наголошують у Кабміні. Тож якщо в листопаді платіжка за газ чи теп­ло надійде без зазначеної субсидії, допомога від держави буде нарахована, а її розмір можна буде побачити в реєстрі субсидіантів на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

У разі відсутності у платіжці розміру допомоги, субсидіантам рекомендовано сплачувати свій обов’язковий платіж – той, який їм було розраховано до сплати за воду, світло та газ у вересні цього року. А тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Уряд компенсує всі витрати на комунальні послуги. Навіть якщо документи буде подано в листопаді чи грудні.

«Незалежно від виду опалення – централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення – у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу, у грудні, безповоротна допомога Уряду буде призначена з початку опалювального сезону», – повідомили на «Урядовому порталі».

Як пояснюють урядовці, затримки здебільшого виникають через несвоєчасне подання місцевими органами інформації про склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг і тарифи в місті, та додають, що наразі управління соціального захисту населення опрацьовують упродовж тижня понад 100 тисяч заяв.

Тож у будь-якому разі, якщо управління соціального захисту населення прийняло в сім’ї документи на оформлення субсидії у сплаті житлово-комунальних послуг, державну допомогу цій родині обов’язково призначать з моменту оформлення заяви та, відповідно, буде здійснено перерахунок з місяця призначення житлової субсидії.

Також в Уряді нагадали, що цього року процес оформлення житлових субсидій для людей було максимально спрощено. Натомість значна частина роботи щодо збирання відповідної інформації лягла саме на управління соціального захисту населення.

Так, сім’ям для отримання урядової знижки на сплату комунальних послуг достатньо подати лише заяву та декларацію про доходи, в якій потрібно вказувати тільки види доходів, інформація про які відсутня в пенсійній та податковій базі даних. Сам розмір виплат соціальні служби беруть з баз даних – як власної, якщо це стосується соціальних виплат, так і фіскальної служби, Пенсійного фонду, вишів, училищ тощо.

«Жодних додаткових паперів, що стосуються складу сім’ї, обсягу і вартості житлово-комунальних послуг людям теж не потрібно додавати чи доносити. Відомості, необхідні для призначення субсидії, надходять управлінням соціального захисту безпосередньо від організацій, які надають послуги. Наприклад, про склад зареєстрованих осіб, площу квартири, розмір квартплати – від ЖЕКів або інших уповноважених органів місцевого самоврядування; про вартість електроенергії – від обленерго, газу – від обл­газів, опалення – підприємств теплокомуненерго. Однак часто така інформація надходить несвоєчасно, що затримує процес інформування населення про призначення субсидій», – повідомили урядовці.

Платить свою частку

Також у Кабміні запевняють, що отримувачі субсидій не відчують коливань ціни на газ, оскільки їхня частка оплати залишається незмінною. Субсидія залежить від двох факторів – розміру тарифу та доходів громадян.

Тобто якщо доходи громадян не змінюються, а тариф зростає, то сума коштів, яку людина сплачує за опалення, не змінюється, а зростання тарифу компенсується збільшенням субсидії.

Це означає, що сума, яку сплачує держава за людину, зростає в міру зростання тарифів, а для людини залишається без змін.

Приміром, якщо середньомісячний дохід сім’ї складає 4500 гривень, а соціальна норма газу в місяць для будинку площею 80 м² дорівнює 302,3 м3, обов’язкова плата для родини становить 427,3 гривні. Але в період зими 2017–2018 року розмір субсидії для цієї родини складав 1936,6 гривні, то цього опалювального сезону він збільшиться до 2417,3 гривні.

Монетизують у три етапи

А поки українці очікують на свої субсидії, уже з 1 січня 2019 року у країні стартує процес їх монетизації. Про це в інтерв’ю агенції «Укрінформ» заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що загальний обсяг адресної допомоги, передбачений проектом Державного бюджету на 2019 рік, становить 55 мільярдів гривень, що на 4 мільярди гривень більше за цьогорічний показник.

– Наступний етап – переведення всіх на особові рахунки. Саме туди будемо направляти доплату держави за сплату житлово-комунальних послуг, а вже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальників та інших надавачів комунальних послуг, – повідомив Володимир Гройсман.

Як повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, загалом провести монетизацію у країні мають намір у три етапи.

За словами урядовця, під час першого етапу гроші отримають ті українці, які звернулися за допомогою від держави з новим пакетом документів. На цьому етапі зміни торкнуться близько 100–150 тисяч домогосподарств. Одержувачам допомоги від держави зекономлені на енергоресурсах кошти будуть видаватися «живими грошима».

– Якщо людина заощадила газ порівняно з нормою споживання, їй повертаються кошти за рахунок цього заощадження. Усе, що заощаджено, не буде списано в бюджет. Після закінчення сезону вона матиме можливість зняти зі своєї картки й використовувати так, як вважатиме за потрібне, – пояснив міністр.

Другий етап стартує з 1 травня 2019 року. Він буде спрямований на ті домогосподарства, яким було призначено субсидії на неопалювальний період 2019 року.

Третій – заключний етап – поч­неться з жовтня 2019-го, щоб встигнути до нового опалювального сезону. Саме тоді відбудеться повний перехід на монетизацію субсидій в Україні.

Источник: slk.kh.ua

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