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Що змінить Стамбульська конвенція?

Що змінить Стамбульська конвенція?

І ще про саму Стамбульську конвенцію. Ось що має змінитись після її прийняття:

1. Правоохоронні та спеціалізовані служби повинні будуть розміщуватися в одній будівлі та, де це доречно, співпрацювати і координувати свої дії. Також будуть створені окремі центри спеціалізованої допомоги для постраждалих від сексуального насильства.

2. Кількість притулків для постраждалих осіб у кожному регіоні має відповідати таким параметрам: одне сімейне житло (для жінки та її дітей) на 10 тисяч населення. Постраждала особа має бути забезпечена доступом до притулку в найближчому місті в будь-який час та зможе залишатися там зі своїми дітьми. Держава матиме обов’язок фінансувати такі притулки.

3. Правоохоронним органам потрібно буде розслідувати випадки фізичного насильства, сексуального насильства, примусового шлюбу, каліцтва жіночих геніталій, примусового аборту та примусової стерилізації, незалежно від наявності або відсутності заяви, поданої постраждалою особою.

4. Із ратифікацією Стамбульської конвенції слід буде заборонити обов’язкове використання процедур посередництва та альтернативного врегулювання спорів за участю правопорушника та постраждалої особи. Постраждала особа не може брати участь у такій процедурі нарівні з правопорушником.

5. Держава має забезпечити право постраждалої особи вимагати компенсацію від кривдника, а також передбачатиме можливість отримати державну компенсацію.

Источник: https://t.me/ukr_pravda/3541

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