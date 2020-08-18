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Що зміниться в політиці Національного банку? І що залишиться незмінним?

Що зміниться в політиці Національного банку? І що залишиться незмінним?

Що зміниться в політиці Національного банку? І що залишиться незмінним? Які цілі ставить перед собою НБУ? У своєму першому інтерв’ю Голова Національного банку Кирило Шевченко поділився баченням економічних змін та планами з розвитку фінсектору, а також окреслив ключові завдання, над якими Національний банк працюватиме в найближчі роки.

Монетарна та валютна політика будуть послідовними. Національний банк, як і раніше, буде опікуватися інфляцією і підтримуватиме гнучке курсоутворення на валютному ринку.

Відродження кредитування – це один з пріоритетів. НБУ буде посилювати роботу з банками щодо активізації кредитування бізнесу та розвитку іпотечних позик.

Робота над поліпшенням корпоративного управління в державних банках активізувалася. Це є необхідною передумовою їх подальшої приватизації і зниження частки державного сектору у фінансовій системі.

Співпраця з МВФ – важливий чинник збереження макрофінансової стабільності. НБУ виконує свої зобов’язання перед Фондом, зокрема в частині роботи по зниженню частки поганих кредитів в банківській системі.

Позиція щодо Приватбанку незмінна. НБУ продовжить захищати законність рішень держави про націоналізацію.

Источник: facebook.com / Національний банк України

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: нбу

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