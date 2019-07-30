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Щоб повністю переозброїти Українське військо необхідно 25 мільярдів гривень

Щоб повністю переозброїти Українське військо необхідно 25 мільярдів гривень

Щоб провести повне переозброєння Української армії необхідно витратити 25 мільярдів гривень.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на АрміяInform.

Про це на брифінгу зазначив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони полковник Андрій М’ясников.

Зокрема полковник наголосив, що Міністерство оборони України враховуватиме реальні можливості економіки країни й той фінансовий ресурс, який надаватиме уряд на розвиток озброєння та військової техніки.

“Навіть у збройних силах розвинутих країн світу існує дефіцит військового бюджету. Тому армії цих держав залежні від можливостей національних економік”, — додав полковник Андрій М’ясников.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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