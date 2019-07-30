Щоб повністю переозброїти Українське військо необхідно 25 мільярдів гривень

Щоб провести повне переозброєння Української армії необхідно витратити 25 мільярдів гривень.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на АрміяInform.

Про це на брифінгу зазначив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони полковник Андрій М’ясников.

Зокрема полковник наголосив, що Міністерство оборони України враховуватиме реальні можливості економіки країни й той фінансовий ресурс, який надаватиме уряд на розвиток озброєння та військової техніки.

“Навіть у збройних силах розвинутих країн світу існує дефіцит військового бюджету. Тому армії цих держав залежні від можливостей національних економік”, — додав полковник Андрій М’ясников.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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