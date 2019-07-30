Щоб повністю переозброїти Українське військо необхідно 25 мільярдів гривень
Щоб провести повне переозброєння Української армії необхідно витратити 25 мільярдів гривень.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на АрміяInform.
Про це на брифінгу зазначив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони полковник Андрій М’ясников.
Зокрема полковник наголосив, що Міністерство оборони України враховуватиме реальні можливості економіки країни й той фінансовий ресурс, який надаватиме уряд на розвиток озброєння та військової техніки.
“Навіть у збройних силах розвинутих країн світу існує дефіцит військового бюджету. Тому армії цих держав залежні від можливостей національних економік”, — додав полковник Андрій М’ясников.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу