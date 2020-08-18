Щодо можливості обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до реєстру неприбуткових установ та організацій

На виконання положень наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2020 року за № 454/34737, інформуємо про можливість обрання з 17 серпня 2020 року спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій шляхом заповнення відповідних сторінок заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Отже, під час державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) вже не потрібно заповнювати та подавати окремі заяви. Для цього необхідно лише заповнити відповідну сторінку заяви у сфері державної реєстрації.

Проте зауважуємо, що до внесення відповідних законодавчих змін у разі проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, продовжують подаватися окремі заяви про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства.

Источник: minjust.gov.ua

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