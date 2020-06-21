Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:14
Просмотров: 68

Щодо можливості проїзду транзитом з країни «зеленої» зони через країну «червоної» зони (ВІДЕО)

Щодо можливості проїзду транзитом з країни «зеленої» зони через країну «червоної» зони (ВІДЕО)

Про це у прямому ефірі розповідав користувачам Facebook начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк.

Зокрема, він зазначив, що якщо громадянин їде з країни «зеленої» зони транзитом через країну «червоної» зони, наприклад, летить з Німеччини – це «зелена» країна, через Білорусь – це «червона» країна і потім прибуває в Бориспіль, то ми вважаємо, що цей громадянин є із «зеленої» країни.

Тому під час перетинання кордону з такими особами будуть проводитись відповідні заходи, які передбачені для громадян країн «зеленої» зони.

Нагадаємо, що перелік країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до «червоної» та «зеленої» зон, формує Міністерство охорони здоров’я України.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Укроборонпром" передає приміщення Вищому антикорупційному суду
Сегодня 12:21    4
Кабмін рекомендує: початок роботи після 9:00
Сегодня 11:40    85
Максим Степанов: На порятунок української медицини уже з липня Уряд виділить 4,5 млрд грн, 1,26 з яких - на екстрену медицину
Сегодня 10:11    67
Как будет определяться прожиточный минимум
Сегодня 08:47    149
Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР): на реалізацію проектів вже спрямовано 2 із 4,9 млрд грн, передбачених на 2020 рік, з яких освоєно 432 млн грн
Сегодня 08:24    91
Маски и дистанция: в Харькове усилят контроль за соблюдением карантина
Сегодня 08:12    220
Володимир Горбулін увійшов до Наглядової ради Укроборонпрому
Сегодня 07:50    104
Інцидент з експолоненою бойовиків, яка постраждала від вибуху, розслідують як замах на умисне вбивство
Сегодня 07:27    111
Віктор Ляшко: Наша спільна мета – подолати епідемію коронавірусної хвороби
Сегодня 07:16    99
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 червня
Сегодня 06:59    103
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 