Щодо можливості проїзду транзитом з країни «зеленої» зони через країну «червоної» зони (ВІДЕО)

Про це у прямому ефірі розповідав користувачам Facebook начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк.

Зокрема, він зазначив, що якщо громадянин їде з країни «зеленої» зони транзитом через країну «червоної» зони, наприклад, летить з Німеччини – це «зелена» країна, через Білорусь – це «червона» країна і потім прибуває в Бориспіль, то ми вважаємо, що цей громадянин є із «зеленої» країни.

Тому під час перетинання кордону з такими особами будуть проводитись відповідні заходи, які передбачені для громадян країн «зеленої» зони.

Нагадаємо, що перелік країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до «червоної» та «зеленої» зон, формує Міністерство охорони здоров’я України.

Источник: dpsu.gov.ua

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