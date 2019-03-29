ВАЖНО! Щодо незаконного використання штампів «Вибув»

ДО УВАГИ ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВІД БЕЗПІДСТАВНОГО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ БЕЗ РІШЕНЬ ЦВК

У зв’язку з повідомленнями засобів масової інформації щодо прийняття рішення про скасування реєстрації окремих кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Центральна виборча комісія звертає увагу на наступне.

За змістом частини першої статті 56 Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон) Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі звернення кандидата у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за двадцять три дні до дня виборів, з письмовою заявою про відмову від балотування.

Таким чином строк подання до Центральної виборчої комісії зазначеного звернення кандидата на пост Президента України минув 7 березня 2019 року.

При цьому Законом передбачено, що в разі надходження відповідного звернення кандидата на пост Президента України пізніш як за двадцять три дні до дня виборів, тобто пізніше 7 березня 2019 року, таке звернення Центральною виборчою комісією не розглядається, рішення по ньому не приймається.

З огляду на вказані положення Закону наголошуємо, що публічні заяви кандидатів на пост Президента України стосовно відмови від балотування не мають жодних правових наслідків.

Отже, зауважуємо, що станом на 28 березня 2019 року Центральною виборчою комісією зареєстровано 39 кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів, які залишаються суб’єктами виборчого процесу.

Просимо довести до відома всіх дільничних виборчих комісій з виборів Президента України вимоги частини сьомої статті 72 Закону про те, що внесення змін до виборчих бюлетенів з використанням штампа "Вибув" без рішення Центральної виборчої комісії забороняється, звернувши їх увагу, що згідно з частиною дев’ятою статті 72 Закону особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.

Застерігаємо від безпідставного внесення змін до виборчих бюлетенів без рішень Центральної виборчої комісії.

Источник: cvk.gov.ua

Источник: facebook.com

Автор: Андрей Магера, бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (Украина)

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