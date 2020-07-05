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Щодо термінів перебування іноземців у період карантину на території України (ВІДЕО)

Щодо термінів перебування іноземців у період карантину на території України (ВІДЕО)

Якщо терміни перебування на території України іноземців або осіб без громадянства будуть перевищені в період карантину, то такі особи до відповідальності за це правопорушення не притягаються.

Про це розповів начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк.

«Якщо ж іноземець або особа без громадянства перевищила терміни перебування в Україні до початку введення карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України COVID-19, то такі особи під час слідування через державний кордон будуть притягнені до відповідальності за порушення термінів перебування», - зазначив Юрій Лисюк.

Зазначимо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX передбачено, що у зв’язку із введенням карантину до іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України та/або про обмін посвідки на тимчасове/постійне проживання у зв’язку із введенням карантину, не застосовується адміністративна відповідальність за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, якщо такі порушення настали в період чи внаслідок встановлення карантину.

Звертаємо увагу, що зазначені норми стосуються виключно іноземців та осіб без громадянства, які станом на початок карантинних заходів перебувають в Україні на законних підставах.

Також нагадаємо, що відповідальність за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України передбачена статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Источник: dpsu.gov.ua

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