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Щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України з удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку

Щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України з удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку

Про це повідомило Головне управління персоналу Генерального штабу ЗС України

Вчора відбулося чергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та військового обліку.

Як повідомило Головне управління персоналу (J1) Генерального штабу ЗС України, положення законопроєкту в цілому унормовують питання щодо:

створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

автоматизації процесів функціонування в державі системи військового обліку людських ресурсів;

удосконалення окремих питань виконання громадянами України військового обов’язку та ведення військового обліку.

Источник: gur.gov.ua

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