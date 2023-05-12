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Шойгу, гиде снаряды 2.0?

Шойгу, гиде снаряды 2.0?

Только с другим акцентом - гиде ПТРК?

У российских оккупантов сейчас наблюдается фаза прозрения, ведь они потеряли ряд передовых позиций по причине отсутствия на них ПТРК. По факту, не оказалось даже банального РПГ-7, чтобы оказать сопротивление бэхам СОУ.

В целом, ничего удивительного. Ещё несколько месяцев назад я отмечал, что РОВ стали получать в пользование старые советские ПТРК "Конкурс". Причём даже не "М", а старый, 1970-х "Конкурс"!

Кто пользовался этим ПТРК прекрасно знает насколько от дефективный, нестабильный и палевный.

Очевидно, что появление этого барахла в зоне БД было не от хорошей жизни. Где "Корнеты"? Где "Фаготы"? Неужели закончились за год полномасштабной войны, а российский ВПК не может своевременно восполнять необходимое количество данных комплексов в подразделениях?

А буквально 2 недели назад появились первые свидетельства применения россиянами иранских ПТРК Dehlaviyeh, которые являются копией российского ПТРК "Корнет". Если у РОВ нет проблем с ПТРК, то зачем они достают со складов дефективные "Конкурсы" и закупают иранские Dehlaviyeh?

И вот, ответом очередная волна нытья - на передовых позициях у оккупантов нет ПТРК!

Докатились? А толи ещё будет. На складах и центрах хранения по всей россии лежат десятки тысяч ПТРД в масле! Ну, а чо? Хотели же повторить... как диды. С ПТРД против Leopard 2.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19113

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