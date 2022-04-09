Шольц пояснив, навіщо вони з Макроном постійно телефонують путіну

Олаф Шольц розповів, що він та Еммануель Макрон телефонують путіну, щоб розповісти правду про війну, яку сам диктатор почав проти України: політики припускають, що путіну не кажуть правди.

Відповідну інформацію Шольц розповів 8 квітня, передає Укрінформ із посиланням на 24-й канал.

Канцлер Німеччини та президент Франції телефонують володимиру путін, щоб розповісти про наслідки війни в Україні. На його думку, правду Путін не дізнається від близького кола.

"Ми використовуємо можливість донести до путіна правдиву інформацію про кількість загиблих російських солдатів", – повідомив Шольц.

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Він додав, що путіну розказують про те, що війна матиме величезні наслідки для російської армії, про масштаб руйнувань російських озброєнь, які неможливо буде надалі використовувати та про те, що його плани не реалізуються так, як він того хотів.

"Це та інформація, яку він, імовірно, не отримує від свого ближчого кола", – припустив Шольц.

Додав, що президент Франції Макрон також веде переговори з путіним, намагаючись переконати його негайно припинити війну в Україні та вивести війська з української території.

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Проте, скоріш за все, насправді путін знає про дії російських військ та дає злочинні накази. Зокрема речник путіна дмитро пєсков заявив, що росія вперше визнала, що їхні війська зазнали значних втрат у війні в Україні. ЗМІ також неодноразово писали, що путін ненавидить НАТО та Україну та свідомо гатить по мирних українцях.

На обмеження бізнесу з росією впливають не лише прямі санкції, але й вторинні, які США запровадили в останній день березня. Китайський виробник смартфонів та техніки Huawei відправляє російських співробітників на місяць у відпустку. За цей час компанія сподівається визначитися, яку продукцію вона може реалізовувати в країні-агресорі, аби не потрапити під дію вторинних санкцій, наприклад, за використання американських технологій. Скоріш за все, таких випадків ставатиме дедалі більше.

Источник: ukrinform.ua

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