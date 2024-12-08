Шольц після розмови з Трампом: Ми зможемо виробити стратегію щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що з майбутнім президентом США Дональдом Трампом можливо буде домовитися про спільну стратегію щодо російсько-української війни.

Шольц зазначив, що вже мав грунтовну телефонну розмову з Трампом, а також підтримується прямий контакт з командою Трампа, що буде відповідати за безпекову політику.

"Я впевнений, що ми зможемо виробити спільну стратегію щодо України", – сказав канцлер.

На питання про те, чи можливо Україні доведеться погоджуватись на територіальні поступки задля припинення бойових дій, Шольц сказав, що нічого не може вирішуватися "через голову" українців

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/54238

Новости портала «Весь Харьков»