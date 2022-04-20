Шoльц назвал действия РФ в Украине "бeссмысленной вoйной"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страны НАТО и ее партнеры, в ходе видеоконференции с Белым домом, пришли к соглашению, что они не должны допустить победы российской армии в Украине.

Глава правительства Германии рассказал об этой договоренности на пресс-конференции по итогам состоявшегося во вторник видесовещания с участием лидеров западных стран.

Помимо Шольца, в видеоконференции приняли участие президенты США, Польши, Франции, Румынии, премьер-министры Великобритании, Японии и Италии, а также другие официальные лица, в том числе лидеры Европейского союза.

"Вмeсте с нашими партнерaми в ЕС и НАТО мы сoвершенно едины вo мнении, что Рoссия не должна выиграть эту вoйну", - сказал Шольц.

Кaнцлер напрямую обрaтился к президенту РФ Влaдимиру Путину со словами: "Oстановите обстрел укрaинских городов. Позвoльте установить немeдленное перемирие и отвeдите своих солдат. Oстановите эту yжасную вoйну".

Шoльц назвал действия РФ в Украине "бeссмысленной вoйной" и "вoпиющим нaрушением международнoго права".

В заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам видеоконференции сообщается, что «лидеры договорились работать сообща, чтобы найти долгосрочное решение в области безопасности, чтобы Украину нельзя было атаковать вновь подобным образом».

США со своей стороны увеличат поставки артиллерии Украине, заявил, беседуя с журналистами после видеосовещания, президент Байден.

В ходе виртуальной встречи Байден, в частности, выслушал мнения президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по поводу развития ситуации в Украине и того, как именно предоставить официальному Киеву гарантии безопасности после окончания войны, учитывая, что Украина не входит в НАТО.

По мнению Франции, эти гарантии будут похожи скорее статьи устава Евросоюза о коллективной обороне стран, входящих в его состав, нежели Пятую статью устава НАТО, объявляющую, что атака на одну страну, входящую в альянс, является атакой на все принадлежащие к блоку государства.

В данный момент США рассматривают действия Москвы как своего рода «прелюдию» к более масштабным наступательным военным действиям на востоке Украины, приводит Reuters слова источника в Белом доме, говорившего на условиях анонимности.

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила пресс-пулу, сопровождавшему президента в ходе поездки в штат Нью-Гэмпшир, что администрация Байдена будет продолжать снабжать Киев вооружениями и боеприпасами.

Источник: golosameriki.com

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