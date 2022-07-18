Шольц заявил, что ЕС больше не может позволить себе национальное вето во внешней политике

Олаф Шольц заявив, що Європейський союз більше не може дозволити собі застосовувати національне вето при ухваленні рішень про зовнішню та безпекову політику ЄС, якщо він хоче зберегти провідну роль у світовій політиці.

За словами канцлера, війна Росії в Україні робить єдність у Європі ще більш нагальною і посилює необхідність покласти край "егоїстичному блокуванню" європейських рішень окремими державами-членами.

Дуже прозорий натяк на Угорщину. До речі, вже цього літа буде розглянуто питання, яке передбачає ухвалення рішень ЄС більшістю, а не одноголосно. Що вигідно Україні.

https://www.reuters.com/world/europe/eu-can-no-longer-afford-national-vetoes-foreign-policy-germanys-scholz-2022-07-17/

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15651

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