“Шпагати по-білоруські”

Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої “часткової мобілізації” в рф та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в рб, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні

При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

У зв’язку з цим, о. лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати в. путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючі значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.

Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів.

Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах рф.

Джерело: gur.gov.ua

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