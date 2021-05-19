"Штаб военных поселений" в Чугуеве получил грант в "Большой реставрации"

Маленький домик с черепичной крышей с тремя окнами по фасаду - раньше усадьба, где жили родители Ильи Репина, и он приезжал сюда с семьей, сейчас Художественно-мемориальный музей. Несмотря на скромность, в экспозиции музея есть оригиналы картин и много личных вещей художника. Первый вопрос, который задают посетители, придя сюда, звучит так.

МАРИНА ЛАНТРАТ, заведующая мемориальным отделом Художественно-мемориального музея Репина:

«Где спал Репин?» Так как сейчас в экспозиции здесь нету кровати. Потом, да, спрашивают про ценности этих предметов, уточняют действительно ли тут подлинники. Мы подтверждаем, что да, в нашем музее вы сможете увидеть ранние иконы Репина, его оффорты, рисунки и вот эти два оригинальных портрета.

Чугуевский период в творчестве Репина - один из самых интересных. Здесь он рисует не только портреты, но и создает жанровые картины. Почти на каждой экскурсии музейным работникам приходится опровергать байку о том, будто бы у Репина была так называемая "Черная кисть" и тот, кто ему позировал - вскоре погибал.

МАРИНА ЛАНТРАТ, заведующая мемориальным отделом Художественно-мемориального музея Репина:

Эта байка появилась при жизни Репина. Такое было совпадение, что действительно несколько портретров, которые писал Репин, люди вскоре умерли. Но, если разобраться, Мусоргского он писал специально на смертном одре для того, чтобы успеть запечатлеть образ своего друга.

Первые навыки рисования акварелью Репин получил в топографической школе в здании штаба военных поселений. Это памятник архитектуры национального значения, ему почти двести лет и здесь даже пол на цокольном этаже, куда возможно спускался молодой Репин, дышит историей.

СВЕТЛАНА БУЧАСТАЯ, директор Художественно-мемориального музея Репина:

Тот пол, на котором мы с вами стоим, кирпичный пол в елочку, он был выполнен в 1825 году. Потом во время пользования его покрывали и асфальтом, и бетоном. Вот сегодня вы видите, мы все сняли, осовбодили этот кирпичный пол и для себя с удвилением выяснили, что та кладка елочкой, применялась еще древними римлянами и называлась она «opus spekatum».

Как рассказала Светлана Бучастая, в 90-х годах пройтись по памятным местам, где творил художник, и посетить усадьбу Репина приезжало около 150 тысяч туристов за сезон. Сейчас за год в Чугуев на экскурсию приезжает втрое меньше людей.

СВЕТЛАНА БУЧАСТАЯ, директор Художественно-мемориального музея Репина:

Нас очень радует, что в последнее время у нас стало больше неорганизоввнных посетителей, чем группы организованные, то есть появился у людей интерес самостоятельно посмотерть, но мы конечно понимаем, что ресурс, которым мы обладаем. Он рассчитан на большее.

Местные жители о туристической привлекательности родного города высказываются кратко.

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО, житель Чугуева:

Город Репина, ну что - самый красивый город Украины районного масштаба!

Кроме здания мемориального музея Ильи Репина, все остальные сооружения нуждаются в реставрации и поддержки государства. Сотрудники музея подали документы на проект «Большая реставрация» - есть четкое видение, как их восстанавливать и дальше использовать - ждут только выделение соответствующих средств.

Агентство Телевидения Новости