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Штепа будет бороться за кресло мэра Славянска во втором туре

Штепа будет бороться за кресло мэра Славянска во втором туре

Обвиняемая в сепаратизме бывшая градоначальница Славянска Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра города. За нее отдали свыше 23% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного аналитическим бюро "Система".

Во втором туре экс-мэр с результатом 23,1% встретится с действующим градоначальником Вадимом Ляхом, за которого голоса отдали 34,8% горожан.

Кроме того, результаты остальных кандидатов выглядят следующим образом:

Павел Придворов - 20,7%

Ольга Алтунина - 17,6%

Андрей Секлецов - 2,6%

Евгений Недосека - 1,2%.

Отметим, в конце сентября Штепа объявила, что зарегистрировалась кандидатом на выборах мэра города. Она шла на выборы от "Партии Мира и Развития".

Напомним, Штепу задержали 11 июля 2014 года, когда на востоке Украины активизировались пророссийские вооруженные формирования. В СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года. Штепе инкриминировали статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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