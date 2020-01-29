Штепа планирует снова руководить Славянском

Подозреваемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создании террористической группировки, бывшая мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа объявила о намерении баллотироваться на должность городского главы Славянска.

"Те, кто надеется, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная", — заявила Штепа в эфире местного телеканала "С-плюс".

Штепа была мэром Славянска в 2010 — 2014 годах. Ее арестовали 13 июля 2014 года, после освобождения города от оккупантов. За посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической группы (статьи 110, 258-3 УК) ей грозит пожизненное заключение. Штепу обвиняют в проведении незаконного "референдума" в городе и в публичных призывах не освобождать захваченный российскими боевиками горотдел милиции, где хранилось табельное оружие.

Рассмотрение дела тормозят частые смены судей и судов. Штепа отсидела в СИЗО три года, в сентябре 2017 года ей смягчили меру пресечения, заменив содержание под стражей на круглосуточный домашний арест, срок которого тоже истек.

Агентство Телевидения Новости